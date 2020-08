¿Se rapó el cabello? Evaluna Montaner causa revuelo con nuevo cambio de look

Evaluna Montaner sorprendió a todos sus seguidores al compartir una instantánea en la que lucía su más reciente cambio de look a través de su cuenta de Instagram.

La joven cantante generó revuelo puesto que en la imagen daba la impresión que se había rapado parte de su cabello. Inmediatamente muchos de sus seguidores se mostraron en contra del nuevo style que lucía la esposa de Camilo Echevarry, quien llevaba una cola baja con una raya al medio y un look casual.

Evaluna se mostró molesta por los comentarios y aclaró que solamente había pintado algunas partes de su cabellera de color rubio. El peinado y el encuadre de la imagen provocaron esta ilusión e idea errónea en la que parecía que la joven se había rapado el pelo.

“Por alguna razón la gente piensa que me rapé. Es rubio amigo, no me rapé. Pero si me rapo, ¿qué?”, indicó la joven en su red social.

En otra instantánea la hija de Ricardo Montaner reveló su verdadero look en el que lucía su larga melena con algunas mechas rubias en la parte delantera. Tono de cabello que se habría camuflado con la tez de su piel en la publicación anterior.

Al respecto, su padre defendió el nuevo look de su hija y recordó que lo más importante es la autoimagen y cómo uno se siente con uno mismo más que la opinión del resto: “Sea lo que sea que te hagas, vas a ser hermosa siempre”, comentó Montaner.