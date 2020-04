Evaluna Montaner crea look de maquillaje colorido para pasar la cuarentena

Evaluna Montaner es una de las numerosas celebridades que se encuentra cumpliendo la cuarentena en casa, pero como toda persona alcanzó un punto de aburrimiento en el que no tuvo mejor idea que poner en práctica sus habilidades ‘beauty’ para crear un llamativo look de maquillaje.

Montaner, que recientemente se acaba de casar con el cantante Camilo Echeverry, compartió en su cuenta de Instagram el creativo maquillaje que trajo a la vida hace unos días, probablemente producto del aburrimiento y de sus ganas de lucir un look glam para pasar el rato.

“Sí. Así como lo ven. Me vestí, me maquillé, me puse brilli brilli, y me puse a bailar en cuarentena”, escribió Evaluna Montaner junto a la foto donde se aprecia su maquillaje a full color, protagonizado por sombras rojizas/rosadas y las pestañas superiores e inferiores bañadas en una brillante máscara naranja y como toque final, un punto amarillo para dar más luz a su mirada.

Este maquillaje lució fenomenal con su manicure en tono azul eléctrico y sus aretes blancos XL, que en conjunto, crearon un look colorido, fresco y energético que nos recuerda al verano o a los amados festivales de música. Además, ¿mencionamos que los looks de maquillaje coloridos están en plena tendencia?