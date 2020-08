Samahara Lobatón apuesta por este dulce vestido blanco para mostrar su avanzado embarazo

Samahara Lobatón se encuentra en la cuenta regresiva pues cada vez falta menos tiempo para la llegada de su bebé. Por ello la hija de Melissa Klug no duda en mostrar sus más recientes looks pre mamá a través de sus redes sociales.

En Instagram la joven ha develado su último outfit maternal para enseñar su ‘baby bump’ con este nuevo estilo.

Anteriormente Samahara Lobatón había preferido llevar looks más cómodos con joggers, sweaters y chompas oversize para sus estilismos en casa. No obstante, esta vez la cantante prefirió renovar su estilismo y lucir este renovado estilo.

Y si bien durante el último viaje que realizó al balneario de Punta Negra ya había mostrado un look con un bello vestido floreado, esta vez se decantó con un nuevo outfit súper casual.

Para este look la heramana de Gianella Marquina utilizó un vestido midi blanco hueso con un escote en V y de mangas largas ceñido a su figura y que ayudó a resaltar su pancita de embarazo.

Además, para redondear su look empleó uno de sus calzados favoritos: las zapatillas. Y es que sobre todo por su embarazo la joven prefiere poner su comodidad en primer lugar y opta por llevar calzados deportivos en su día para combinar estilo y confort.

No dudamos que más adelante Samahara Lobatón continúe sorprendiendo con nuevos looks maternales que reflejen su particular estilo y personalidad pues como ya hemos visto en sus redes sociales la joven es una gran amante de la moda y las tendencias.