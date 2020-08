Samahara Lobatón renueva su look con un tierno vestido de flores que resalta su embarazo

Samahara Lobatón se encuentra a pocos meses de culminar su etapa de embarazada y como toda futura mamá busca retratarse con hermosos outfits que destaquen su pancita de embarazo.

En esta ocasión la hija de Melissa Klug aprovechó su estadía en el balneario de Punta Hermosa, donde alquiló una casa de playa para pasar unos días de relajo junto a su pareja, para obtener una sublime postal con su ‘baby bump’.

La joven de 18 años de edad compartió en Instagram su último look de maternidad con el que devela su lado más dulce y maternal. Un estilo que no había lucido hasta al momento pues debido a las bajas temperaturas solo había lucido looks relajadas con joggers y poleras oversize.

“Contando los meses para tenerte con nosotros”, escribió al lado de la imagen que ya sobrepasa los 40 000 “me encanta” y que refleja sin duda alguna su alegría por la pronta llegada de su bebé.

Para su reciente viaje a las afueras de Lima Samahara Lobatón eligió un vestido menta off shoulders de mangas largas, con una ceñida pretina en la parte superior para dar pase a un complemento suelto y fresco que destacaba su barriguita de embarazo.

Y si bien todavía faltan aproximadamente tres meses para que la hermana Gianella Marquina dé a luz, la joven prefiere no perder el tiempo y se inclina a capturar los mejores momentos para recordar esta hermosa etapa de gestación.

No dudamos que más adelante Samahara Lobatón nos sorprenda con alguna cautivadora sesión de fotos, tal como Korina Rivadeneyra o Melissa Loza se realizaron para inmortalizar su avanzado estado de gestación.