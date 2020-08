Juliana Oxenford se suma a la tendencia de invierno con abrigo de peluche para lucir su embarazo

Juliana Oxenford ya lleva más de siete meses de gestación y desde el comienzo de su embarazo la periodista nos ha mostrado distintos estilismos para presentarse frente a las pantallas de ATV. La comunicadora poco a poco se ha ido sumando a las tendencias y esta vez ha hecho lo propio con una prenda perfecta para combatir el frío este invierno.

En Instagram la conductora de “Al estilo Juliana” compartió algunas ‘stories’ con sus seguidores para contar algunos detalles sobre su avanzado embarazo y en el que pudimos apreciar su flamante abrigo de peluche.

Como recordamos uno de los looks favoritos y que no ha cambiado a pesar de su estado de gestación, pues la propia Juliana ha defendido la libertad que deben tener las mujeres embarazadas para vestirse con minifaldas o como gusten, han sido sus vestidos y tacones.

Esta vez no ha sido la excepción pues Juliana cautivó con un vestido blanco midi que le ayudó a estilizar su figura y a destacar su barriguita de embarazo gracias a su ceñido diseño.

Pero, el complemento de su outfit que nos llamó la atención y que sin duda alguna marcó la diferencia en su look fue su abrigo de peluche. Una de las prendas que se ha convertido en la obsesión de muchas famosas de la farándula quienes no han dudado en lucirlo, cada una a su estilo.

Para este outfit Juliana eligió un color mostaza que le ayudó a resaltar su look total white. Y es que Juliana Oxenford sabe bien como mantenerse abrigada, pero añadiéndole un toque fashion a su look. ¿Y tú wapa también has sucumbido ante esta prenda para combatir el frío?