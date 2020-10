Deyvis Orosco y Cassandra marcan estilo en TV con looks coordinados

Deyvis Orosco y Cassandra Sanchez son una pareja que traslada su amor y gusto por la moda a través de sus outfits. Durante su primera aparición juntos en un set de televisión sus looks no podían pasar desapercibidos y por ello lucieron totalmente sincronizados.

El cantante de cumbia se presentó junto a su pareja Cassandra en “Magaly tv: la firme” para conversar sobre su relación y el próximo paso que planean dar que involucraría los preparativos de una boda.

Ambos se mostraron más enamorados que nunca y como parte de su estilo coordinaron sus looks, práctica que suelen realizar en sus redes sociales. Y es que como sabemos la hija de Jessica Newton tiene muy presente la moda en su vida y el cumbiambero tampoco se queda atrás en cuanto a tendencias.

Entre los estilismos predilectos del hijo de Jhony Orosco se encuentran las casacas de cuero, las camisas y los blazers, elementos que suele combinar con variados accesorios como lentes de sol, relojes, cadenas y pulseras. Un estilo ‘fancy’ con prendas de tipo sport elegante son las que gusta utilizar para armar sus outfits.

De otro lado podemos ver en Cassandra Sanchez una joven que lleva un estilo sobrio y más casual, según las imágenes que suele compartir en su perfil de Instagram.

Cabe mencionar que no es la primera vez que ambos suelen combinar sus estilismos al optar por look total black para derrochar estilo, amor y elegancia. En esta ocasión una prenda de cuero negra fue el nexo de moda entre ambos. En el caso de Cassandra Sanchez empleó una casaca con un vestido con un estampado animal print mientras que Deyvis Orosco prefirió un outfit all dark con un saco negro.

Así ambos jóvenes tienen muy en claro la imagen que quieren proyectar y por ello no dudan en coordinar sus looks en redes sociales y en pantallas.