Flor Polo y Susy Díaz derrochan estilo con glamorosos vestidos de gala

Flor Polo y Susy Díaz sacaron a relucir sus mejores estilismos en Instagram y nos demostraron que lo que se hereda no se hurta. Y es que, si recientemente hemos visto a la hija de la excongresista dar cátedra de moda con glamorosos vestidos, esta vez no fue la excepción y lo realizó al lado de su madre.

La popular “Florcita” preparó una sorpresa para celebrar el onomástico de Susy Díaz y como la moda no es ajena a sus vidas no dudaron en emplear impecables looks para inmortalizar una fecha tan especial.

“Y ayer fue tu cumpleaños querida mamá @sudiazoficial por eso siempre celebraré tu vida y no me cansaré de decir lo mucho que te quiero y dar gracias a Dios por ser tu hija! Feliz Cumpleaños Susy Díaz”, escribió al lado de la publicación.

La homenajeada eligió un look total red, uno de los colores que mejor le sientan y que sin duda alguna la ha acompañado durante muchos episodios de su vida. Para este outfit Susy Díaz utilizo un ceñido vestido corto con encaje de mangas largas y con un escote en V.

En cuanto al make up, la exbailarina fiel a su estilo optó por destacar sus labios con un labial rojo pasión y un prominente delineado acompañado de varias capas de máscaras de pestañas para resaltar su mirada.

De otro lado, Flor Polo optó por un vestido corto en rosa neón que combinó con sus stilettos del mismo color. Ella prefirió llevar un maquillaje más sobrio y solo destacar sus labios con un labial que se camufló con su look.

De esta forma madre e hija marcaron estilo con sus outfits y lucieron más encantadoras que nunca para honrar una fecha tan especial para ellas.