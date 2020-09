Alondra García luce sofisticado outfit al mismo estilo de Flor Polo

Alondra García conoce el poder de un vestido negro para irradiar glamour y estilo. Y aunque para llevar outfits sofisticados podemos echar mano de varias prendas y combinaciones, el ‘little black dress’ (LBD) es una opción fashionista que nunca falla.

Tal es el caso que diversas famosas peruanas no han podido resistirse ante esta prenda atemporal que nos hará sacar nuestra mejor versión. Entre ellas la hija de Susy Díaz, Flor Polo, quien también se lució con un encantador LBD.

En Instagram la modelo optó por un look en el que no pasó por alto ningún detalle. Y es que el vestido en cuestión tiene algunas claves de estilo que debemos tener en cuenta. Para crear un balance y que no se vea muy plano el outfit el diseño combina en la parte superior una mangas ligeramente abullonadas mientras que en la parte inferior es mucho más estrecho y se amolda a su figura.

Asimismo, el vestido tiene un escote en V que permite que los accesorios se mimeticen con el tono de su piel y resalten en la justa medida.

En cuanto al peinado Alondra García prefirió mantener uno de sus estilismos favoritos y dejarlo suelto, pero recogiéndolo hacia atrás para que se pueda apreciar el collar dorado que empleaba.

Algunos detalles que también pudimos notar en el ‘little black dress’ que modeló Flor Polo como las mangas abullonadas, el escote en V y el diseño ajustado en la parte inferior que ayudan a estilizar la figura.

Como recordamos el vestido negro es una de las prendas que toda fashionista reconoce que debemos tener en el armario pues puede adaptarse a diversas ocasiones durante cualquier temporada. ¡Nos salvará en más de una ocasión! No obstante, si no nos gustan los vestidos, pero queremos llevar un look formal podemos decantarnos por el combo: blazer, blusa y pantalón de paper bag. Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y que le pongas mucha actitud a tus outfits.