Carla Tello marca estilo con el outfit clave para estilizar la figura

Carla Tello es una periodista que cultiva un gusto especial por la moda y así nos lo demuestra con los outfits que emplea para cumplir su labor periodística a través de las pantallas de Canal N.

Como sabemos la imagen juega un rol muy importante en la televisión por lo que la conductora de noticias no descuida ningún detalle en sus looks. Por ello analizamos sus outfits y encontramos un modelo en Instagram que resulta perfecto para estilizar la figura.

Para cumplir este propósito solo hace falta tener en cuenta algunas claves de estilo y que podemos incorporar en nuestros looks, así como la comunicadora.

La periodista nos sorprendió con este outfit en el que podemos notar la importancia de utilizar accesorios que ayuden a definir la cintura. En ese sentido, Carla Tello empleó una correa gruesa amarilla para generar un llamativo contraste.

En la parte superior del vestido color violeta podemos notar que tiene unos ligeros bobos para no quitarle protagonismo a la parte inferior que consta de una falda con un estampado vintage.

Asimismo, no debemos olvidar el papel de los aretes y el maquillaje para aportarle más intensidad al look con una certera combinación de sub tonos.

Y es que cuando se trata de estilizar la figura debemos tener en cuenta diversas claves para crear un outfit completo. En otra postal podemos ver que repite el diseño de los bobos y que éste también se ubica en la parte del abdomen para darle un efecto de dos piezas.

Así que ya lo sabes wapa aplica estos tips si estás interesada en mostrar una figura más estilizada y si no solo debes adaptar las prendas o vestidos a tu cuerpo y a tu estilo. ¡Recuerda que lo más importante es la actitud con que luzcas tus outfits!