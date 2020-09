Adamari López luce radiante con outfit de polka dots que estiliza su figura

Adamari López no deja de sorprender a sus seguidores, y es que varias semanas después de haber iniciado con el reto de ejercicios físicos que se propuso para reducir sus medidas y tener una vida más saludable, los resultados son cada vez más evidentes.

Como recordamos, meses atrás la conductora del programa ‘Un Nuevo Día’ anunció que emprendería un desafío fit junto a su pareja, Toni Costa para cambiar su vida por completo. Si bien algunos argumentan que los cambios fueron lentos, en las últimas semanas sus outfits han hablado por ella.

Esta vez, Adamari López nos deslumbró con un atuendo que la hizo lucir esbelta y estilizada. Se trató de un conjunto conformado por un top blanco con mangas ¾ (y ligero estilo abullonado) y escote redondo que la actriz combinó con unos pantalones de corte recto en tono azul marino con estampado polka dots.

Para complementar su outfit y darle un poco más de color a su look, Adamari López acompañó sus pantalones con un cinturón rosa chicle que le dio aires de frescura y jovialidad. El detalle final vino con los zapatos: unos tacones de suela nude y banda transparente recomendados por los amantes de la moda si queremos lucir más altas y estilizadas. No cabe duda, ¡el look de Adamari López fue un acierto total!