Conoce el sérum facial que tiene una lista de espera de 25,000 personas

El cuidado de la piel se ha convertido en un tema muy popular al que muchas personas se han entregado por completo. Por ello, cada vez que se conoce un nuevo cosmético que tiene resultados asombrosos, este se termina agotando en cuestión de minutos. Este es el caso del 'Glass Skin Refining serum’ de la firma Peach & Lily.

Este suero facial, creado por la empresaria coreana Alicia Yoon hace dos años se ha convertido en la última obsesión de los skincare junkies a tal punto que se vende un frasco cada tres minutos y tienen una lista de espera de 25,000 personas, tal y como aseguró la misma Peach & Lily en sus redes sociales. Pero, ¿qué tiene de especial este sérum?

La firma de cosméticos asegura ser la creadora de la tendencia de belleza Glass Skin y su suero facial es el insumo para conseguir el resultado ideal. Además, como revelaron en su cuenta de Instagram, este sérum es “100% limpio, no tóxico, no contiene irritantes y nunca obstruye los poros”. Además, es “suficientemente suave incluso para el cutis más sensible, es de rápida absorción y profundamente hidratante”.

El ‘Glass Skin Refining Serum’, contiene una serie de ingredientes como madecassoside, un derivado del extracto de centella asiática que detiene la inflamación y estimula la producción de colágeno y complejo de péptidos, que aporta firmeza al cutis rellenando las arrugas y líneas de expresión, que no solo lo convierten en un gran producto antiaging sino también para mantener la piel hidratada y radiante.

Después de haber probado 200 fórmulas para crear este sérum, ¡no cabe duda que le dieron al blanco!