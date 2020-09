Korean Skincare: Los 10 pasos que conforman esta aclamada rutina de belleza

La categoría de cuidado de la piel ha cobrado especial relevancia en los últimos meses, ya que cada vez más, el público muestra mayor interés por productos especializados en cuidado de rostro y en rutinas DIY (Do it yourself).

En esa nota, una de las rutinas de belleza que ha ganado mayor popularidad en las recientes temporadas es la del cuidado de la piel coreana, conocida mundialmente por incluir 10 pasos básicos para el cuidado de la piel. ¿Quieres saber cómo realizarla en casa para tener un cutis de ensueño? Aquí te damos todas las indicaciones.

10 pasos de la rutina de belleza coreana

1. Desmaquillar los ojos

2. Limpiar la cara: Remueve impurezas y residuos acumulados durante el día

3. Exfoliar la piel: Remover las células muertas y limpiar los poros correctamente

4. Tónico: Además de humectar, te ayudará a balancear el PH de tu piel

5. Aplicación de esencias faciales: Boost de hidratación

6. Ampollas: Para tratar alguna condición específica de tu piel

7. Mascarillas: Revitaliza e ilumina tu piel

8. Crema para los ojos: Requiere cuidados específicos al ser la piel más delgada y delicada

9. Hidratación: Hará que tu piel luzca saludable y radiante

10. Aplicación de una crema de noche

Algunos influencers ya han incorporado a su rutina diaria estos pasos. Algunos casos como Ximena Moral, Carolina Cubas, Martín Catalogne han compartido en redes sociales que estos productos tienen un buen acabo y recomiendan para su uso diario.

"Desde siempre me he declarado fan del skin care y estoy en constante búsqueda de nuevos productos que sean adecuados para mi piel y mi rutina diaria. Me llamó mucho la atención los productos que utilizan en la rutina de belleza coreana. Mis pasos favoritos son la limpieza profunda e hidratación, expresó Ximena Moral.

Existen opciones entre hidratantes, tónicos, limpiadores faciales, bálsamos labiales, mascarillas, parches de ojos, bandas para nariz, cremas de mano y cuerpo y body splash. Lo particular de estos productos además de la presentación, son los ingredientes que incluyen en su propuesta. Encontramos mascarillas y cremas hechas de 99% Aloe, otros a base de huevo, el cual presenta grandes propiedades y beneficios para la piel.

Tip: Puedes encontrar los artículos que necesitas para tu rutina de belleza en las diversas tiendas de Aruma.