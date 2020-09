Bótox de pestañas: ¿Qué es y para qué sirve? Aquí te contamos todos los detalles

La mayoría de nosotras ha oído hablar de las inyecciones de bótox para diferentes partes del rostro, pero ¿sabías que ahora también lo puedes utilizar en tus pestañas para tener una mirada más impactante?

Para empezar, debemos aclarar que a diferencia de las otras formas de aplicación, el bótox de pestañas no requiere agujas ni dolorosas inyecciones. En realidad, es un método que da un efecto al estilo ‘lifting’ semi permanente que puede facilitar tu rutina de maquillaje y darte una mirada más llamativa al mismo tiempo.

El bótox de pestañas utiliza un tinte semi permanente que dura aproximadamente un mes, que si bien no las riza (como otros tratamientos de belleza), sí les da un efecto ‘maquillado’ que las alarga, engrosa y las oscurece.

En cuanto al mantenimiento, a diferencia de otros procedimientos, el bótox de pestañas no requiere mucho follow up porque no daña la fibra capilar ya que es algo superficial (pero de todas formas siempre tienes que tener cuidado con esta área de tu rostro). Y si quieres extender los resultados, puedes usar serums o aceites que te ayuden a fortalecer tus pestañas y lucir una mirada de ensueño.