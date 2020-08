Jennifer Lopez amplía fronteras e incursiona en el mundo beauty con su propia firma

Jennifer Lopez nos ha demostrado continuamente que cuando se lo propone, no hay nada que no pueda conseguir y ahora ha pasado ese pensamiento al rubro de la belleza para lanzar su primera firma de cosméticos.

En las últimas semanas, la actriz de ‘Hustlers’ ya había estado dando pequeñas pistas sobre la llegada de un nuevo proyecto y hace unos días, finalmente nos contó de qué se trataba: su primera línea de productos de belleza.

“JLo Beauty llegará próximamente”, escribió la intérprete de ‘Jenny from the Block’ en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos done se le ve disfrutando de un hermoso atardecer y selfies con un maquillaje estilo smokey eye con sombras marrones y la piel con un acabado jugoso.

Por el momento no se conocen más detalles sobre la marca de belleza de Jennifer Lopez, más que la cantante llevaría aproximadamente dos años trabajando en ella. “Voy a sacar una línea de cuidados faciales, he estado trabajando durante mucho tiempo, porque, no quería lanzar cualquier cosa. Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo”, reveló JLo para Refinery29 en el 2018.

Nuestras apuestas están en productos para el cuidado de la piel (para mantenerla hidratada, radiante y jovial como la de JLo) y productos de maquillaje para hacer contour y smokey eyes, dos estilos que Jennifer Lopez siempre parece llevar. ¿Tú qué opinas wapa?