Kate Middleton se inspira en JLo y su vestido Versace con este osado outfit

Kate Middleton es considerada una de las mujeres más influyentes de todo el mundo cuando hablamos de moda, y es que la Duquesa de Cambridge tiene un estilo que no deja de sorprendernos e inspirarnos a probar nuevos atuendos.

No obstante, si bien la futura reina de Inglaterra tiene un estilo que influencia a otros, eso no quita el hecho que Kate Middleton se inspire en otras personas para crear sus looks propios. ¿No nos creen? Solo hace falta recordar un colorido atuendo que la royal llevó a comienzos de este año para un evento parte de su agenda pública.

Para su visita a Irlanda, Kate Middleton llevó un outfit que dejó a todos sin aliento pues además de su deslumbrante look, la pieza nos dio flashbacks de uno de los atuendos más icónicos de Jennifer Lopez: el vestido tropical de Versace que la cantante llevó hace 20 años y que la convirtió en un fashion icon.

Este print tropical ha vuelto a marcar tendencia este año y amantes de la moda como Kate Middleton lo saben. En su caso, la royal se inspiró en el color verde y el estampado tropical para usarlo en un sofisticado vestido de falda midi, mangas bombachas y cuello redondo para un look más recatado.

Si bien nos hubiera encantando ver a la Duquesa de Cambridge usar el vestido Versace de Jennifer Lopez, esta versión más a su estilo ¡también nos gustó!