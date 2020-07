Cati Caballero y el look de belleza que la hace lucir eternamente joven y radiante

Cati Castillo es una ex modelo peruana que se hizo conocida por su aparición en la televisión, lugar donde se ganó el cariño del público gracias a su carisma y desatacados looks de belleza.

Por el momento, Cati Castillo ya no se dedica a este rubro, pero esto no ha hecho que pierda de vista su apariencia y deje de lucir radiante. Lo cierto es que en su perfil de Instagram, la ex modelo comparte numerosas selfies que evidencian su vigente belleza.

Además de sus brillantes ojos claros, otro aspecto que destaca del beauty look de Cati Castillo es su radiante y sedosa melena castaña. El largo de su cabello varía pero no con mucha frecuencia, y es que la animadora lo suele llevar a la altura donde inicia su pecho o en su versión más larga, hasta un poco antes de la mitad de su torso.

En cuanto al color, Cati luce su tono castaño oscuro y en ocasiones lo tinte con pigmentos naturales como el chocolate más claro ya que como ella misma admitió en sus Insta Stories, no se arriesga mucho con los colores.

Algunos expertos en belleza podrían decir que el cabello lacio de Cati Castillo, así como la forma en que lo peina (con la raya de costado) se han convertido en su sello personal que además le restan unos años de encima, y esto tiene una explicación.

Al mismo estilo de Kate Middleton, los expertos de belleza aseguran que una de las maneras más rápidas y efectivas de quitarnos años de encima es cambiando el lugar donde trazamos la raya y el acabado que le damos a nuestro cabello. El aspecto (su estado) de la melena también es determinante para conseguir este efecto rejuvenecedor.