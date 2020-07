Ellie Goldstein: “Sé tú mismo y no te preocupes sobre lo que piensan los demás de ti”

Ellie Goldstein es la modelo con síndrome de Down que alborotó las redes sociales cuando se convirtió en el rostro de la última campaña de belleza de Gucci. A partir de ese momento, la británica ha ganado mucha exposición a nivel global, y para contar más sobre su experiencia con su condición y la importancia de la representación de modelos con apariencias alternativas habló con Vogue.

La modelo reveló que empezó su carrera a los 15 años en Zebedee Management, una agencia comprometida con representar a ‘modelos con discapacidades y apariencias alternativas’. En ese plano, Ellie Goldstein confesó que “no ha tenido ninguna mala experiencia por tener síndrome de Down”, pero los retos que ha enfrentado han sido gente señalándola o hablando con su madre en lugar de ella. Sin embargo, logró superar estos situaciones siendo ella misma: “una vez que la gente se da cuenta de que puedo hablar y que tengo un gran carácter, se comportan diferente y me sonríen. Hace falta más actitud positiva. La gente debería darnos una oportunidad y no ser tan ignorante”.

Respecto a ser uno de los rostros de la campaña de Gucci Beauty, la modelo dijo que “se siente increíble y fabuloso. Me siento muy orgullosa de mí misma, especialmente por haber sido escogida para esto. Cuando veo las imágenes me siento feliz conmigo misma. Todos los likes y comentarios en redes sociales alrededor del mundo son sobrecogedores”. Lo cierto es que Ellie Goldstein tiene admite tener una buena relación la belleza y su imagen personal: “siempre me siento bonita, pero especialmente cuando me veo en los medios, cuando me ofrecen trabajos de modelaje y uso maquillaje”.

Para Ellie Goldstein, la representación de modelos con síndrome de Down y apariencias alternativas “es muy importante. Hacer que el mundo entienda que cualquier persona con una discapacidad puede modelar y actuar. Eso te enseña que si sigues tus esperanzas y tus sueños, puedes conseguir lo que sea”. También sabe que su historia es un ejemplo muy inspirador para otras personas y un consejo que ella le da a aquellos que no se sienten muy seguros es: “sé tú mismo y no te preocupes sobre lo que piensan los demás de ti”.

Sus aspiraciones a futuro consisten en convertirse en una modelo famosa y su trabajo soñado es “estar en la portada de Vogue y trabajar con otras marcas importantes. Mis sueño es mostrar al mundo lo que soy y lo que puedo lograr”.