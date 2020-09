'Piel de delfín': La nueva tendencia de maquillaje que deja la piel con un acabado único

La piel se ha convertido en la última obsesión del mundo del mundo beauty. Y es que desde existe una mayor concientización sobre el cuidado que debemos darle diariamente, los amantes del maquillaje han decidido hacer de este canvas el centro de atención de todos nuestros looks.

Desde hace un tiempo, las tendencias de belleza se han inclinado a tener un cutis fresco, jugoso y de apariencia sana y más natural. A estos acabados hidratados e incluso de apariencia ‘húmeda’, se le han dado diversos nombres como Glass Skin, Dewy Skin y ahora el Dolphin Skin.

A diferencia de las pasadas tendencias, el Dolphin Skin o piel de delfín busca el auténtico efecto mojado, motivo por el cual lleva su nombre; y es que se atina a conseguir ese efecto luminoso provocado por el agua en la piel de este animal.

Para conseguir este look de maquillaje que celebs como Bella Hadid o Zendaya Coleman están usando, muchas makeup lovers han seguido los pasos del Glass Skin (ya que son muy parecidos), dándole protagonismo a una base ligera, al iluminador y al blush.

No obstante, algo que siempre será una prioridad (independiente de este maquillaje o no) es el cuidado de la piel ya que ¡un cutis sano es la base para cualquier buen look!