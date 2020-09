Hunter Schafer de Euphoria se convierte en la nueva embajadora de conocida firma beauty

Conocida por su personaje Jules Vaughn, en la exitosa serie de HBO Euphoria, Hunter Schafer, artista y actriz transgénero y activista defensora de los derechos LGBTI, se ha convertido en la nueva embajadora de la firma Shiseido.

Hunter Schafer, con casi dos millones de seguidores de Instagram, se ha convertido en uno de los nombres más buscados últimamente en la red, y es que esta actriz promete mucho en el cine, en la moda y ahora también en el mundo de la belleza. Sus looks de maquillaje fascinan.

Para Hunter Shafer, el maquillaje, además de ser un "arte", es una forma de "expresar el estado de ánimo". Considera que "jugar y utilizar el maquillaje puede ayudar a descubrir cosas sobre ti misma que no podrías haber visto de otra forma".

Además, reconoce que los dos últimos años ha utilizado menos productos cosméticos de color en su tiempo libre, pero asegura que "el maquillaje, es un recurso para contar historias. Al principio de mi vida lo utilicé para reafirmarme. Necesitaba algo para que el resto de la gente entendiese cómo me sentía", dice Schafer en un comunicado de la firma, quien asegura que cuando era más joven, "estaba más preocupada por estar guapa o tratar de ser algo".

Sin embargo, ahora "utilizo el maquillaje para expresar algo de mi interior al mundo exterior". Con esta asociación "quiero dar mayor visibilidad a la noción de que se puede ir más allá de un ideal o estándar de belleza. Hablo de alcanzar otro nivel y encontrar tu propia frecuencia en el maquillaje".

Considera que la belleza evoluciona y que ahora el maquillaje experimenta un movimiento masivo hacia "algo más artístico y no binario". Esta joven, ídolo de la generación Z, cree que "el maquillaje es para todos los que lo deseen, es una herramienta fascinante. Estamos muy emocionados por colaborar con alguien tan creativo, expresivo y auténtico como Hunter," dice James Boehmer, director artístico de maquillaje de Shiseido.Global Artistic Director for Shiseido Makeup, quien reconoce que esta actriz "representa el espíritu actual de la belleza en el sentido de que no hay reglas, límites ni restricciones".

Antes de debutar en la televisión en 2019 en la serie Euphoria con su interpretación de la adolescente transgénero Jules Vaughn, esta actriz hizo su pinitos como modelo para la firmas Dior, Rick Owens, Marc Jacobs y Miu Miu.

Con información de: Agencia EFE