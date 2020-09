Andrea Luna presenta look de media estación alternativo a los buzos

Andrea Luna se mantiene cercana a las tendencias que invaden el mundo de la moda y es que, así como otras famosas peruanas como Brunella Horna o Alejandra Baigorria, la joven modelo también ha incursionado en la industria de la venta de ropa online.

La actriz de “La otra cara de Eva” mostró en Instagram una opción bastante cómoda y fresca que podemos utilizar en casa durante el cambio de estación. Este look desplaza a los clásicos joggers y en su lugar incorpora una prenda para lucir más fabulosas.

“Hola chicas, pasaba por aquí para hacerles recordar dos cosas…mi tienda @andrealunaboutique está abierta de lunes a sábado y hay diseños super pajas. También hacemos envíos a tu domicilio y a cualquier parte del Perú. Y lo segundo es que solo faltan dos días para el reestreno de #laotracaradeeva donde interpreto a un personaje que es todo un reto”, escribió al lado de la postal de Instagram.

Este modelo se trata de un crop de mangas largas y capucha que resaltó por el estampado ‘tie dye’ que mezclaba el rosa y blanco. Pero el detalle que llamó la atención fue el cambio de los buzos tipo chandal por una minifalda, prenda catalogada como femenina.

Si bien en redes sociales y en diversas tiendas hemos podido ver que las tendencias sindicaban a los joggers como el complemento perfecto de los crops, esta vez Andrea Luna quiso ir un paso más allá para presentarnos una alternativa divertida y coqueta.

Por ello decidió incluir una mini falda con tiro alto y que nos ayuda a acentuar la figura y que resulta perfecto para dar un corto paseo en un día de sol, a propósito del cambio de estación y la pronta llegada de la primavera. Para redondear su look optó por llevar unas zapatillas blancas que son perfectos para combinar con todo tipo de outfits. Y si queremos darle más fuerza a nuestro look no olvidemos que los accesorios serán nuestros mejores aliados.