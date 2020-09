Ducelia Echevarria impacta con su belleza al natural y sin maquillaje

Ducelia Echevarria es una de las participantes de “Esto es guerra” que brilla con luz propia y que no duda en demostrar su gusto por las tendencias en el maquillaje y el mundo de la moda con hoodies oversized y botas Xl. Sin embargo, cuando las luces se apaguen la chica reality prefiere looks cómodos y sin make up.

Si bien Ducelia nos tiene acostumbradas a verla llevar looks glamorosos con un maquillaje destacado cada vez que se presenta en el programa de América tv, también se da tiempo para develar su faceta más natural en su cuenta de Instagram.

Y es que como sabemos el maquillaje es una gran herramienta para potenciar nuestra belleza cuando se trata de darle un plus a nuestros looks; no obstante, también es necesario darle un descanso a nuestra piel ante el uso constante de cosméticos.

La deportista, así como muchas otras famosas del medio local que se unieron a una tendencia por mostrar sus rostros sin maquillaje a comienzos de la cuarentena, lució sonriente con un look effortless y sin make up dejando solamente que los rayos de sol iluminasen su cutis.

Como sabemos la rutina de limpieza facial, antes y después de aplicar maquillaje, es la clave para mantener una piel sana y apta para añadirle algunos cosméticos cada vez que lo necesitemos.

Así que ya lo sabes wapa no descuides el cuidado tu rostro empleando los productos más idóneos para tu tipo de piel. ¡Sé constante y tu cutis te lo agradecerá!