¿Quieres reparar el cabello decolorado? Prueba esta poderosa mezcla

Cuando nos pintamos el cabello muchas veces nos olvidamos que si no empleamos los productos más idóneos y no lo mantenemos hidratado luego podrá verse deteriorado y maltratado. Y es que cuando nos acostumbramos a cambiar de look de temporada es probable que luego tengamos que lidiar con los estragos del tinte.

No obstante, podemos echar mano de algunos productos naturales para crear mascarillas capilares que nos ayuden a lidiar con el daño en el cuero cabelludo producto de la decoloración. No olvides que es importante acompañar estas opciones con un tratamiento mucho más intensivo para tu melena comience a mejorar.

Ingredientes

1/2 palta maduro

1/2 plátano maduro

Dos cucharadas de aceite de oliva o de coco

Seis gotitas de aceite de argán

¿Cómo prepararla?

Para esta mezcla vamos a emplear ingredientes que posee una gran dosis de antioxidantes y nutrientes que le darán un boost a tu melena. No olvides ser constante en la aplicación de la mascarilla, al menos una vez por semana.

En un recipiente coloca la palta y el plátano y tritúralo hasta formar una pasta consistente y manejable. Luego agrega los ingredientes líquidos poco a poco hasta que completar toda la mezcla.

Esta mascarilla capilar puedes usarlo desde el cuero cabelludo si tu pelo no es graso. De lo contrario te sugerimos utilizarlo de medios a puntos para que se no se genere un exceso de grasa. Deja que actúe por 30 minutos (puedes ayudarte con un gorro plástico) y luego lava tu melena con agua fría y el champú y acondicionador especial que uses para cabello teñido