Luciana Fuster da cátedra de moda con botas vaqueras en outfit casual

Luciana Fuster se ha convertido en un referente de moda para muchas personas que ven en su estilo, la fuente de inspiración ideal para direccionar sus outfits.

La participante del programa ‘Esto Es Guerra’ no es ajena a nuestro radar de moda, y es que en el pasado, Luciana Fuster nos ha dado algunas lecciones de estilo que todas podemos tener en consideración para nuestros looks. Esta vez no fue diferente.

La modelo dispuso de sus redes sociales para compartir las fotos de un outfit que ha llamado la atención de nuestro ojo fashionista por un elemento en particular: sus zapatos. Luciana le dio un boost a un atuendo clásico conformado por un crop top blanco y unos shorts de jean gracias a sus botas estilo ‘cowboy’ en tonos neutros.

Las botas ‘cowboy’ o estilo vaquero volvieron a las listas de tendencias temporadas atrás, y lo hicieron para quedarse. Y es que con su regreso, descubrimos nuevas formas de usarlas y combinarlas para crear outfits dignos de una fashionista, pues van de maravilla con cualquier combinación que te venga a la mente.