Natalia Salas destaca su embarazo con un deslumbrante maxi vestido

Natalia Salas se muestra más radiante que nunca con un outfit en el que luce su pancita de embarazo con un encantador maxi vestido blanco desde las instalaciones del teatro Mario Vargas Llosa en la sede central de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

En Instagram la recordada actriz de “Al fondo hay sitio” mostró uno de sus mejores estilismos al encontrar el look perfecto para lucir su baby bump con mucha actitud.

La ex conductora de televisión derrochó estilo con un extenso vestido de tul que caía hasta el piso. En la parte superior el diseño tenía un escote en V y unos bobos en los hombros para darle más volumen. Debajo del busto llevaba una ligera pretina que permitía que el largo del vestido blanco permitiera resaltar su pancita de embarazo.

Asimismo, Natalia Salas redondeó su estilismo con un peinado elaborado con ondas en todo el cabello y una media cola que la hizo lucir increíble.

“Llena de amor. Conocí a mi primer gran amor a los 16 años: el teatro. Este año, por circunstancias que todos sabemos, tuve que alejarme de él. No sabía cuándo volvería a pisar un escenario y de todo lo que tuve que alejarme por esta pandemia, el teatro fue la que me causaba gran tristeza”, escribió la actriz en la publicación.

“No crear, no cantar, no actuar, no bailar... no estar en mi salsa. No ser. Esta semana la vida y Dios, como siempre, me dan regalos. Y aunque el teatro tenía las butacas vacías, yo me sentí plena porque mi bebé estaba conmigo”, agregó.

“Es la primera ida de Leandro al teatro, y deseo de todo corazón que no pase mucho más hasta que pueda (podamos) ir de nuevo. He estado muy muy muy feliz. Y mi hijito se movía un montón... así que creo que le gustó. Yo quiero estar en un escenario hasta que la vida y mi cuerpo me lo permitan, y que los hombres de mi vida (@chejocoloma y #MiLeandro) estén ahí, en esas butacas hoy vacías, viéndome”, finalizó.