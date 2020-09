Tula Rodríguez y el look coordinado con su hija para derrochar estilo

Tula Rodríguez es una gran amante de la moda, gusto que comparte con su hija Valentina por lo que ambas optan por llevar muchas veces looks sincronizados. Y esta vez no ha sido la excepción. Ante la llegada de la primavera la conductora de “En boca de todos” coordinó su outfit especialmente para derrochar alegría, estilo y ternura en esta fecha.

En Instagram la empresaria compartió algunas postales donde disfrutaba de un día de paseo junto a su hija utilizando outfits sencillos y cómodos, pero con algunos detalles que lograron darle un toque divertido y colorido.

“Empezó la primavera, un poco de alegría, color y felicidad en medio de todo. A levantarse, a animarnos y a ponernos guapos. La actitud es muy importante, voy aprovechar para hacer más actividades en la casa con @valeperuoficial y también salir a montar bici los domingos. ¿Sabían que ahora los domingos son para poder caminar cerca a nuestra casa, montar bicicleta, patinar o correr?”, escribió al lado de su publicación.

La actividad física es muy importante en estos tiempos en que pasamos tanto en tiempo en casa. Tomarse un tiempo para caminar, salir y explorar puede servir mucho para relajarnos y recargar energías. Para estas salidas lo más probable es que querramos llevar looks deportivos; no obstante, también podemos probar con nuevas prendas y trucos de estilo para que no se vean monótonos o aburridos.

En este caso Tula Rodríguez optó por llevar unas legging negras, como prenda base de su outfit, pero también podemos recurrir a joggers de estilo escocés o con algún estampado. Caso contrario, podemos hacerlo a la inversa y llevar el detalle divertido en la parte superior.

La conductora de televisión y su hija emplearon un polo celeste con un diseño patriótico y una frase serigrafiada. Y para redondear sus looks no podía faltar el complemento perfecto para estar protegida y a la moda: las mascarillas con vinchas. Este accesorio es el combo ideal para llevar un detalle en el cabello mientras utilizamos nuestro cubrebocas. ¡No olvides que la actitud con que lo utilices marcará la diferencia!