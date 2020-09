Melissa Paredes sorprende con un renovado cambio de look

Melissa Paredes no teme probar nuevos estilos para darle un refresh a su look. Y es que cualquier cambio en nuestro estilismo siempre ayuda a darle una nueva mirada a nuestra imagen personal.

En Instagram la ex miss Perú sorprendió al lucir un flamante cerquillo en el que mostraba un novedoso look el cual no se había animado a probar antes.

“Yo me encargo de ser siempre la mejor versión de mí misma. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por ti misma? ¡Empecemos siempre por dentro! Les mando millones de besos”, escribió al lado de la publicación en dicha red social.

Así la modelo estrenó su más reciente look en el que mostraba su extensa melena con un pequeño cerquillo que también podría convertirse en un flequillo cortina el cual podría acomodarse hacia un lado.

Así que si estás pensando en probar un nuevo estilo y te gustaría realizarte un cerquillo te dejamos algunas opciones para que te inspires en renovarte esta temporada.

Cerquillo abierto

Si tienes el cabello largo este fleco es excelente opción, ya que corto en el centro y largo en los costados. Esta opción es ideal si tienes el rostro alargado, ovalado o triangular, porque dará mayor armonía a tus rasgos, además de estilizarlo.

Estilo shaggy

Con este tipo de cerquillo respetarás la textura de tu cabello, porque el punto es que se vea ligeramente despeinado. Tendrás que pedir que el fleco lo dejen casi llegando a tus pestañas y para el resto de tu cabeza, opta por un bob o un lob, sobre todo, si tienes la cabellera ondulada.