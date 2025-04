La relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren se encuentra en el centro del huracán mediático luego de que Janet Barboza confirmara su ruptura, supuestamente provocada por un polémico reencuentro entre el chico reality y su ex, Vania Bludau, organizado nada menos que por Alejandra Baigorria. Sin embargo, antes de que explotara esta noticia, Onelia publicó un video en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

Mientras Mario intentaba explicar su versión y expresar arrepentimiento, Onelia no pudo contenerse. Con lágrimas en los ojos, la integrante del reality mostró cuán afectada estaba emocionalmente, y prefirió no dar más declaraciones frente a cámaras.

“Prefiero no decir nada. No me siento bien en este momento y, por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así”, expresó entre sollozos. La escena fue tan intensa que su compañera Katia Palma decidió no presionarla más y le permitió retirarse del foco.