Paula Manzanal se adelanta a las tendencias con imponente vestido

La ex chica reality Paula Manzanal se mantiene al día con las últimas novedades de la moda y por ello no duda en apostar por novedosos outfits que reflejen su mejor estilismo acorde a cada temporada.

En Instagram la modelo se adelantó al verano con este outfit en el que saca a relucir su gusto por los accesorios y vestidos. Y es que la temporada de calor provoca que más mujeres se sumen a llevar outfits más frescos y coloridos para irradiar estilo en todo momento.

Para este look Paula Manzanal, quien se encuentra próxima a partir a España, optó por un diseño con un estampado de dos colores que ayudó a definir su esbelta figura. Este tono y modelo tiene el sello personal de la influencer que suele optar por prendas ceñidas.

Asimismo, y como sabemos los accesorios son ideales para destacar todo tipo de outfits, la ex integrante de “Esto es guerra” eligió una cartera roja con una cadena que colgaba hasta sus caderas, unos lentes de sol, un reloj y una pulsera para complementar su look.

Ya en otra ocasión Paula Manzanal se había sumado a la moda de las botas XL con un outfit de impacto que puso a su calzado como el protagonista de su look. En dicha ocasión también optó por llevar su fiel estilismo con vestidos.

No cabe duda que la ex chica reality continuará sorprendiéndonos con modernos looks donde saca a relucir su mejor su gusto por la moda aun cuando se encuentre fuera del país.