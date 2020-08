Tula Rodríguez y su hija llevan la mascarilla con vincha para estar protegidas y a la moda

Tula Rodriguez no deja de lado sus estilismos en ningún momento por lo que no duda en incluir elementos de moda que la ayuden a mejorar sus looks, sobre todo, en tiempos en donde debemos emplear las mascarillas sanitarias durante la mayor parte del tiempo.

En Instagram la conductora de televisión compartió una bella postal en la que luce junto a su hija un accesorio perfecto para darle un plus a su cubrebocas.

Durante esta temporada las vinchas, pañoletas y diademas se han convertido en tendencia y se han convertido en el complemento ideal de muchas mujeres en redes sociales.

Y la presentadora de televisión no fue ajena a esta moda que viene pisando fuerte pues se animó a modelar un lindo diseño de mascarilla con vincha y lazo al lado de su hija Valentina.

Tula Rodriguez llevaban looks cómodos y deportivos mientras disfrutaban de un paseo en bicicleta, pero el elemento que más resalto en sus looks fueron sus cubrebocas personalizados. Una en color negro con puntos blancos y la otra en color ojos con puntos negros.

Además, Tula sincronizó su look con el de su primogénita al llevar un pantalón del mismo color y zapatillas blancas y una chompa de hilo de invierno perfecta para esta estación.

Así que ya lo sabes wapa no existen excusas para no darle un toque más especial a tu mascarilla, verificando siempre que cumpla con todos los estándares de bioseguridad y las especificaciones del Minsa, para mantenerte protegida y con estilo. ¿Y tú wapa te animarías a llevar este accesorio?