Thalía causa furor gracias a calzado de exclusiva diseñadora peruana

Thalía volvió a demostrar su pasión por la moda gracias a la más reciente publicación que realizó en redes sociales, donde luce un estilo de calzado hecho por una exclusiva diseñadora peruana.

La cantante mexicana causó revuelo en su Instagram al compartir la foto de un moderno look, del que sus creativos zapatos se robaron el show. Se trataron de unos coloridos tacones con correa en el tobillo firmados por una exclusiva diseñadora peruana. ¿Adivinas de quién se trata?

Estos tacones responden al nombre de Sunshine y son obra de la diseñadora peruana Jessica Butrich. Estas plataformas forman parte de la colección Disco Butrich y realmente son una explosión de color pues cuentan tiras de terciopelo en los colores del arcoíris, aplicaciones de glitter y nubes de cuero que apelaron a la vena fashionista de Thalía.

No obstante, esta no es la primera vez que Thalía deslumbra con un modelo de Jessica Butrich. En el pasado, la intérprete de ‘Estoy Soltera’ causó revuelo usando sus plataformas Sunshine con un outfit de fiesta, causando que famosas locales como Tula Rodríguez se animaran a replicar su look. Y es que sin duda, ¡estos tacones son el objeto de deseo de muchas!