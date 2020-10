Rebeca Escribens rompe esquemas con look alternativo a los vestidos

Rebeca Escribens es una de las famosas peruanas que posee un estilo jovial y divertido que siempre trata de mantener a través de sus looks. Esta vez, y con la llegada de la primavera, la conductora de televisión optó por innovar su outfit.

En Instagram la presentadora de televisión le dio un giro a sus clásicos estilismos con una combinación de prendas que la hicieron lucir más radiante que nunca.

Y es que poco a poco vamos viendo novedosos y modernos outfits que quizá antes otras mujeres no se habrían atrevido a llevar. En el caso de los jeans rasgados muchas personas creen que se trata de una tendencia juvenil y que solo es exclusivo para las personas más jóvenes. No obstante, sabemos que no existen límites cuando se trata de crear nuevos estilismos.

Ahora, ¿cómo llevar unos jeans de este tipo sin que se vea demasiado casual? Pues para ello vamos a necesitar la ayuda de un elemento básico pues nos sacará en más de un apuro cuando se trate de darle un toque más formal a nuestros looks.

Nos referimos al saco, una prenda que tipo formal, pero que si se combina con prendas casuales crea una combinación súper chic. No solo podemos utilizar este dúo con zapatos de taco o sandalias sino también zapatillas.

Para este look Rebeca Escribens prefirió acompañar sus jeans denim con un saco de color violeta junto a unos stilettos del mismo tono. Podemos también intercambiar el saco por un blazer y el resultado seguiría siendo un acierto total.

No olvidemos un detalle que la conductora de televisión empleó para destacar su figura: realizar un pequeño doblez a la altura del tobillo. Un detalle que puede parecer muy simple, pero que genera una gran diferencia.