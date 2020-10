María Pía Copello roba suspiros con outfit de encaje y transparente

María Pía Copello es una de las famosas peruanas que se ha convertido en una referente de moda y estilo cada vez que modela un outfit. Y esta vez no ha sido la excepción al compartir un look del recuerdo.

La ex conductora de “Esto es guerra” compartió una postal con algunas imágenes en las que lucía diversos trajes de baño y entre las que destacó un ceñido vestido blanco de encaje y transparencias.

Un diseño que calza perfectamente para la temporada de primavera-verano que se siente con fuerza con el paso de los días. Para este look la ex animadora infantil eligió un modelo que nunca falla para un día de playa.

Un vestido corto de mangas largas transparente con un delicado bordado de flores que decoraba gran parte de su atuendo. Asimismo, utilizó una correa blanca para darle un toque más personal a su look. Un accesorio que resulta perfecto para combinarlo con nuestros vestidos.

En cuanto al peinado María Pía Copello optó por llevar su melena con unas ondas que le aportaron más volumen y textura. Y si bien podría haber agregado algunos accesorios adicionales prefirió solamente incluir unos pendientes circulares.

Y aunque pocos se atreverían a llevar un outfit transparente la ex conductora de televisión nos demuestra que no debemos podemos reinventarnos y animarnos a llevar looks osados si se nos apetece. No olvides que una de las claves para triunfar al momento de utilizar nuestros outfits será la actitud que empleemos al lucirlos.