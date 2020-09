Gloria Palao irradia estilo con un cautivador look primaveral

Gloria Palao es una influencer que tiene un estilo muy particular para lucir sus outfits en redes sociales. Y es que la hermana de Austin y Said Palao no oculta su gusto por la moda, el cual podemos constatar al revisar su perfil de Instagram.

Si revisamos dicha red social encontraremos variados looks con algunos elementos como las botas altas, vestidos negros y faldas que nunca pasan de moda. Asimismo, nuestro radar de tendencias detectó un outfit que resulta perfecto para esta temporada de primavera-verano.

La joven cantante, que hace unos días reveló que se convertirá en mamá, puede pasar de looks de noche, en esta instantánea lleva una falda, un top con transparencias y unas botas XL, a looks alegres y llenos de color.

Como sabemos los colores y los outfits dicen mucho de la personalidad de cada persona por lo sus looks no dan luces de la versatilidad y estilo camaleónico de la hermana de Said Palao.

Para este look Gloria Palao prefirió utilizar una falda lila con un tirante a la cadera que se amolda a la figura junto a una blusa top off shoulders con diseños floreados que destacaron su outfit.

Además, para redondear su estilismo empleó unos maxi pendientes blancos que realzaron su look y la hicieron brillar con un look ideal para esos días de calor y así adelantarnos a las tendencias de verano.

Un outfit que nos demuestra que la joven derrocha estilo por donde vaya y que sin duda alguna nos seguirá sorprendiendo con nuevas formas de llevar su street style.