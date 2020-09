Alejandra Baigorria enamora con look de maquillaje estilo femme fatale

Alejandra Baigorria se ha convertido en un referente de estilo para muchas personas que ven en sus looks, la fuente de inspiración ideal para darle un boost a sus atuendos.

No obstante, el estilo de moda de Alejandra Baigorria no es lo único que ha llamado nuestra atención. Sus beauty looks también son punto de conversación, como el estilo de maquillaje que debutó recientemente en sus redes sociales.

La chica reality compartió con sus seguidores un look de maquillaje glam atemporal que combina con todo tipo de outfits y nunca falla en hacernos lucir espectaculares. Se trató de la combinación clásica de red lips y ojos delineados.

El maquillaje de Alejandra Baigorria consistió en un look de ojos semi smokey, protagonizado por unas tupidas pestañas, iluminador y sombras neutras, un contour leve y unos poderosos labios rojos con acabado mate.

Este dúo de red lipstick y ojos (con sombras neutras o delineado cat eye) es una combinación clásica que podemos usar con diferentes outfits para diferentes ocasiones para conseguir ese look de femme fatale que nos haga lucir sexy y fenomenal. ¿Te animas a probarlo?