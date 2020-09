Elle Fanning no se avergüenza y exhibe la dermatitis de su rostro

Elle Fanning acaba de recibir los aplausos de sus seguidores en al compartir una serie de fotografías en las muestra el estado natural de su piel e incluso, comparte la condición cutánea que afecta una zona de su rostro.

La estrella de The Great rompió la ilusión de perfección que el público tiene respecto a las celebridades (sus vidas y sobre todo sus looks) mostrando que ella, al igual que muchas otras personas, no tiene un cutis impecable. De hecho, Elle Fanning confesó que tiene eczema en los párpados.

“Eczema pero hazlo sombra de ojos”, escribió la intérprete de Aurora en el filme ‘Maléfica’ al pie de una galería de selfies donde con un tono cómico, le muestra a sus más 4.8 millones de seguidores en Instagram el eczema de su piel.

Se estima que más de 31 millones de americanos padecen de eczema y una de ellas es Elle Fanning. Ella ha demostrado abrazar esta condición y se ha propuesto utilizar su gran plataforma para normalizar este tipo de dermatitis con el objetivo que todos nos sintamos más seguros de nuestras imperfecciones y no nos dejemos guiar por un ideal de perfección irreal.