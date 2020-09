Tilsa Lozano incorpora elementos de la moda rusa en impactante look

Tilsa Lozano tiene la habilidad de dirigir toda la atención hacia ella, en especial si es de la ayuda de un poderoso outfit.

La modelo y su estilo no son ajenos a nuestro radar de moda, y es que en numerosas ocasiones, Tilsa Lozano nos ha demostrado su vena fashionista a través de los looks que trae a la vida. Esta vez, no fue diferente.

La conductora de televisión robó los suspiros de sus seguidores de Instagram con la fotografía de un inusual look. A simple vista, uno pensaría que se trata de un outfit de invierno debido al abrigo y ushanka furry marrón de mujer, sin embargo su atuendo traía más sorpresas.

Al interior, Tilsa Lozano llevó un top ( o podría tratarse de un vestido) de encaje palo rosa, con tiras delgadas que le dio ese toque de color y modernidad a su outfit. Con esta combinación estratégica de estilos, colores y texturas, la modelo adoptó elementos de la moda rusa para crear una fusión moderna y único que no pasó desapercibida.