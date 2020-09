Jossmery Toledo envía poderoso mensaje con sofisticado outfit

Jossmery Toledo conoce muy bien el poder de un cambio de look para comenzar una nueva etapa. Y es que como recordamos hace una semana la expolicía realizó su debut televisivo durante el programa de Magaly Medina en donde comentó sobre sus nuevos proyectos y el fin de su relación con el futbolista Jean Deza.

Desde entonces la modelo luce más empoderada que nunca mostrando sus mejores estilismos a través de sus redes sociales. Así lo demostró con su más reciente look en Instagram en donde muestra uno de sus outfits más sofisticados.

La también abogada ya había comenzado a compartir algunas postales con looks más elaborados y en el que se puede apreciar un trabajo de producción artística con ayuda de profesionales del make up y stylish.

Por ello no nos sorprendió cuando empleó un outfit con el balance preciso de prendas para darle un upgrade a su look. En dicho outfit utilizó una blusa de seda con estampado de colores y en forma de top con un corte transversal que dejaba lucir sus hombros y su espalda. Y optó por un pantalón negro para redondear su style.

Además, complementó su estilismo con un maquillaje vanguardista que destacó tanto su mirada como sus labios con un rojo vino. Y en cuanto a su peinado optó por llevar su melena suelta y dejar dos finos mechones a los costados para enmarcar su rostro.

De esta manera Jossmery Toledo apuesta por llevar nuevos estilismos con modernos outfits que representan un nuevo inicio en su vida. Y que acompaña con frases de motivación personal como “mi paz es mi responsabilidad” o “que no te de miedo ser tú”.