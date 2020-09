Ester Expósito y el truco de maquillaje que la hizo lucir más alta

Ester Expósito es una de las celebridades que ha causado mayor conmoción esta temporada de premios en Italia luego de su exitoso debut en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia y ahora, con su imponente look para una gala en Roma.

La actriz española encabezó los titulares de diversos portales de moda gracias a un deslumbrante vestido negro firmado por Versace que nos recordó a un look noventero que Naomi Campbell alguna vez usó. Sin embargo, el outfit de Ester Expósito no es lo único que llamó la atención de su look, pues su maquillaje también ha sido punto de conversación.

Además de lucir fenomenal, el makeup look que Ester Expósito eligió para complementar su look moderno de femme fatale presentó un truco de belleza que hizo que la actriz española luzca más alta y esbelta. ¿Quieres saber cuál es? Aquí te lo contamos.

El maquillaje de ojos de Ester Expósito contó con sombras colocadas en un estilo smokey alado hacia los costados de su rostro, un efecto también conocido como el foxy eye trend que ella potenció gracias a sus pestañas tupidas (colocadas estratégicamente del medio hacia el final de su ojo).

Este efecto de maquillaje, conseguido gracias a las sombras aladas hizo que Ester Expósito luzca una mirada más potente y seductora. Además, al verla en un plano general este truco de makeup alargó sus facciones y creó la ilusión óptica de que la española tuviera unos centímetros más de altura.