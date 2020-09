Las leggins nude son la nueva y controversial tendencia del momento

Contra todo pronóstico, las leggings han logrado posicionarse en uno de los primeros puestos de las listas de tendencias de moda para la próxima temporada. El detalle que las hace destacar, es el color esta vez se ha elegido como el indicado para crear outfits de impacto.

Gran parte de las celebridades más fashionistas del mundo tiene un par de leggings en su clóset, y es que esta prenda viene en diferentes modelos, cortes y colores. Este año la tendencia de las leggings consiste en llevarlas en tonos nude, un hecho que ha causado que las personas miren dos veces cada vez que las ven en looks de streetstyle.

It girls como Kendall Jenner, las hermanas Hadid, Oliva Culpo y Hailey Bieber han sido vistas usando nude leggings en arriesgados outfits que contienen una esencia pícara, moderna y fashionista.

Si tú también quieres usar leggings en tonos nude, los expertos en moda aconsejan que te atrevas a combinarlas con otros ensambles que imitan los colores de la piel para crear looks monocromáticos. Y para crear un poco de contraste, puedes usar casacas de cuero, o accesorios en tonos neutros.

En cuanto al calzado, puedes guiarte de los outfits de las celebridades y usar zapatillas o si prefieres unas botas de otro color pero no tan altas para que no tengas un look muy chocante.