Karen Schwarz modela el outfit ideal que estiliza la figura de todas

Karen Schwarz disfruta de su etapa como mamá y sabe bien que el cuerpo de una mujer embarazada toma tiempo en volver a su anterior forma (si acaso se logra conseguir luego de constante trabajo de trabajo físico y un estricto régimen alimenticio). No obstante, ello no se ha convertido en impedimento para que vuelva a lucir sus anteriores estilismos con vestidos y prendas ceñidas. Y es que una mujer debe sentirse libre de llevar lo que mejor le acomode.

Ahora que la ex Miss Perú ha vuelto a la televisión mantiene este precepto, en el que también promueve el amor propio, y por ello no duda en seguir derrochando estilo con todo tipo de looks.

Anteriormente se había enfundado variados diseños de vestidos de corte vanguardista y colores vibrantes que nunca fallan como el rojo y el negro. Sin embargo, esta vez la conductora de Latina optó por probar un outfit del que podemos sacar algunas claves de estilo.

Y es que como lo mencionamos cada mujer debe ir probando distintos looks hasta encontrar su propio estilo sin pensar tanto en la opinión de los demás. No obstante, podemos aprovechar algunos tips que el mundo de la moda nos ha enseñado para sacar provecho en nuestros outfits si estamos interesadas en disimular la pancita que se forma en la zona del abdomen.

En esa línea debemos tener muy en claro que los colores oscuros serán nuestros mejores aliados, sobre todo, el color negro es de aquellos de los que nunca fallan.

Para este look la ex reina de belleza acertó con un imponente enterizo o jumpsuit negro con franjas blancas a los costados que le dieron un toque más formal a su look. A la altura de la cintura llevaba un lazo con pretina que ayudó a acentuar su cintura.

Para redondear sus estilismos Karen Schwarz empleó unos zapatos de tacón abiertos que pusieron el punto final a su look que la hizo lucir mucho más estilizada. Y no olvides wapa que lo más importante es que tú te sientas cómoda, segura de ti misma y lleves tus outfits con mucha actitud.