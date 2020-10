Paula Manzanal le añade picardía a su look con una falda de tweed

Paula Manzanal es una conocida modelo que gusta ponerle un toque picardía a sus looks con prendas que destaquen su figura y la hagan lucir fenomenal.

Al revisar el perfil de Instagram de la influencer encontramos un outfit en el que destacaba el popular tejido tweed. Un estilismo para tomar inspiración y que incluso podemos recrear si encontramos el balance perfecto de prendas con elementos trendy.

Para este look Paula Manzanal empleó una blusa blanca de mangas largas con un nudo en la parte de la cintura como base de su outfit. Una prenda sencilla, pero que entra en acción cuando se combina con otros diseños.

Por ello la ex chica reality utilizó una falda de estilo tweed, un clásico que se ha ido actualizando de diversas formas para lucirlo en cualquier ocasión. Pero para darle su toque personal Paula Manzanal llevó esta prenda en su versión mini.

Otro detalle interesante dentro de su look lo podemos encontrar en el accesorio que empleó para ponerle más actitud a su look con un sombrero negro que, además le otorgó un look más fashionista.

De esta forma Paula Manzanal consigue destacar una vez más gracias al poder del tweed, el cual también se puede llevar en sacos o conjuntos más formales. Sin embargo, si queremos ponerle más osadía a nuestros outfits podemos optar por las faldas mini tal como la modelo lo hizo en este look. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un look así?