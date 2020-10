Melissa Klug da cátedra de moda con outfit con espíritu primaveral

Melissa Klug es considerada una de las famosas más estilosas de nuestra farándula. Y es que la matriarca tiene una pasión por la moda que la lleva a crear outfits de ensueño que se convierten en la admiración de muchos.

La empresaria no es ajena a nuestro radar de moda, ya que su vena fashionista es constantemente manifestada en creaciones que dejan a sus seguidores queriendo más. Esta vez no fue la excepción, ya que el outfit que Melissa Klug compartió hace poco en sus redes está causando sensación entre todos los amantes de all things fashion.

Para el babyshower de su hija Samahara Lobatón, Melissa Klug optó por una combinación casual que incorporó elementos de la tendencia boho-chic que le dio un look perfecto para la primavera. Su outfit consistió en un pantalón estilo campana que acompañó con un top blanco, cinturón marrón y por encima de todo, un kimono blanquiazul con estampado floral.

No cabe duda que el outfit de Melissa Klug fue un acierto total por distintos motivos. En primer lugar, la empresaria logro encapsular a la perfección el sentimiento de la primavera con las siluetas fluidas y estampados con flores.

Además, el atuendo incorporó elementos del estilo boho-chic que está marcando tendencia actualmente y el conjunto de cortes, detalles y prendas en general estuvieron emparejadas de una manera que favoreció mucho la figura de Melissa Klug y la hicieron lucir espectacular.