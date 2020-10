Jossmery Toledo encapsula el sentimiento de la primavera en su outfit

Jossmery Toledo nos ha demostrado que posee una vena fashionista que la mantiene al tanto de las tendencias del momento y constantemente la impulsa a experimentar nuevas fronteras con su estilo.

La modelo no es ajena a nuestro radar de moda. Y es que en el pasado, Jossmery Toledo ha captado la atención de nuestro ojo fashionista a través de outfits favorecedores que además, han transmitido mensajes de seguridad y empoderamiento.

Esta vez, Jossmery nos volvió a demostrar su pasión por la moda utilizando un outfit que sigue los parámetros del cambio de estación y las nuevas tendencias de primavera. “El cambio es inevitable. El progreso es opcional”, escribió la modelo en su perfil de Instagram junto a la fotografía de su vestido de corte mini, escote off shoulder y estampado de flores rojas.

La llegada de la primavera trae de vuelta a las listas de tendencia los colores brillantes y estampados florales o de esa línea; el outfit de Jossmery Toledo es un claro ejemplo. No obstante wapa, recuerda que el clima todavía está cambiando, por lo que es importante no desabrigarse del todo, así que no olvides completar tus looks con una chaqueta y calzado cerrado.