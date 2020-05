Conoce el rubor negro que hace 'magia' al estar en contacto con la piel

Hay días que más que un milagro... Necesitas un hechizo! 🔮✨ Descubre #BadPrincessCharmedBlush,el colorete negro con pigmentos que reaccionan al PH de la piel para proporcionar un rubor a tu medida. Aplícalo en tus mejillas y espera unos segundos hasta que aparezca un rubor rosado, jugoso y sexy capaz de encandilar a cualquier Príncipe Azul. 🥰 - 👉🏼 Encuéntralo en exclusiva en @pprimor y descubre el resto de la colección de #badprincess #wearebeautylovers #princessathome

Una publicación compartida por You Are The Princess (@youaretheprincess) el 8 de May de 2020 a las 12:00 PDT