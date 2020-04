Magdyel Ugaz comparte el paso a paso para hacerte un maquillaje natural en casa

Magdyel Ugaz es una actriz peruana que en los últimos años se ha convertido ha expresado mucho más su pasión por el cuidado de la piel y el maquillaje. Ahora, en tiempos de cuarentena, ella decidió compartir su primer tutorial para mostrar cómo se hace un makeup natural en casa.

“Me animé al fin a hacer mi primer tutorial de maquillaje, de paso les hablo un poquito. A mí me gusta el maquillaje súper natural, a quién más? En esta cuarentena, me ha ayudado mucho levantarme y alistarme así no salga! Empezar el día con una mentalidad positiva”, reveló Magdyel en su cuenta de Instagram junto a su video.

Ugaz comienza su maquillaje aplicando corrector (en un rostro lavado e hidratado) sobre todos los puntos que necesite cubrir. Luego, pasa a pintar y peinar sus cejas para definir la figura, y posteriormente coloca una base ligera para conseguir un tono neutro. Sella todo con polvo translúcido y después contornea y coloca un poco de rubor para darle ‘juventud’ a su rostro.

Una vez acabado, Magdyel Ugaz riza sus pestañas y las peina con un poco de máscara para que crezcan, eso sí, ella usa dos tipos de productos para la fila superior y para fila inferior. Luego, pinta sus labios con un color nude y encima, coloca un tono rojo para darles más protagonismo, - ya que como dijo, en su maquillaje le gusta que el foco esté en sus labios-, y usa una sombra neutra para sus párpados.

Magdyel finaliza su look de maquillaje natural con un poco de iluminador sobre los puntos más elevados de su rostro (y un mensaje alentador para esta cuarentena), demostrándonos lo sencillo que es recrear este look y al ser tan natural, cómo combina con muchos outfits tanto para el día como para la noche. ¿Te animas a probarlo en casa?