Magdyel Ugaz confirma que los pantalones de tiro alto estilizan tu figura

Magdyel Ugaz muestra una diversidad de estilos en sus looks, sin embargo uno que nos ha llamado poderosamente la atención, son los tipos de pantalones que usa.

Se tratan de los de tiro alto, esos pantalones que, de acuerdo a su estilo, no hace más que confirmar que tu figura se estiliza mucho mejor.

Y es que, durante esta temporada los pantalones a la cintura han llegado con fuerza y podemos encontrarlos en jeans, de vestir o incluso cuero, si eres un poco más arriesgada.

Magdyel no teme a probar una diversidad de colores y telas, pues lo ha probado en color blanco, perfecto para crear un look blakc and white, en amarillo para un estilo más romántico o en pantalones de vestir para crear un outfit más elegante.

Definitivamente esta prenda es sumamente versátil y fácil de combinar, por lo que no tendrás problemas en crear diversos estilos.

Así que, si tú también quieres llevar un pantalón a la cintura, al mismo estilo de Magdyel Ugaz, revisa nuestra fotogalería y descubre algunos looks de la actriz que puedes replicar.