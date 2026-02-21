La búsqueda del suboficial Patrick Iroshi Ospina Orihuela se reanudó este sábado tras ser arrastrado por el río Rímac mientras intentaba rescatar a un perro.

La búsqueda del suboficial Patrick Iroshi Ospina Orihuela se reanudó desde las primeras horas de este sábado, luego de que fuera arrastrado por el caudal del río Rímac mientras intentaba rescatar a un perro. En el lugar de los hechos, familiares del agente permanecen a la espera de noticias, aferrados a la esperanza de poder recuperarlo y despedirlo.

Desde las 5 de la mañana, efectivos de la Policía Nacional del Perú y brigadistas especializados retomaron las labores de rastreo en distintos tramos del río, con la posibilidad de que el rescatista haya quedado atrapado en algún punto del recorrido. La intensa búsqueda se concentra en la zona cercana al puente Rayito de Sol, donde ocurrió el accidente cuando el agente intentaba auxiliar al animal.

El operativo previo, coordinado con la Municipalidad de Lima, tenía como objetivo poner a salvo al can atrapado en medio de la corriente. Sin embargo, la fuerza del agua terminó arrastrando también al policía durante la maniobra de rescate.

Tía del policía llora al recordarlo

La desesperación de la familia quedó reflejada en declaraciones brindadas a medios como América TV y Exitosa, donde una tía del suboficial expresó el profundo dolor que atraviesan desde su desaparición.

“Soy hermana de su padre. Hemos estado mal, todos orando, todos muy tristes, toda la familia está acongojada, seguro que van a llegar. Lo único que deseamos es que mi sobrinito salga de una vez para darle cristiana sepultura y así que descanse en paz. Nosotros también no estamos bien”, dijo con la voz quebrada.

La familiar también destacó la vocación solidaria que caracterizaba al agente, especialmente su amor por los animales.

“Lo hemos visto, él amaba a los animales mucho, siempre, por eso es que él da todo por los animales. Yo lo conozco y sé que era así. Él por los animales daba su vida, tiene mascotas muy bonitas. Él era un chico adorable, muy cariñoso, muy bueno”, aseguró.

Así se encuentra la familia del policía tras su desaparición

La incertidumbre mantiene en vilo a sus seres queridos, varios de los cuales viajaron desde Huancayo para acompañar de cerca los trabajos de búsqueda y mantenerse informados sobre cualquier avance.

“Dios quiera que hoy podamos rescatarlo para estar tranquilos. Mi hermano recién ha llegado de Huancayo ayer. Mi cuñada está mal, está tocada, él no tiene hijos, solo tenía enamorada. Era un chico muy bueno, adorable y cariñoso. Todos estamos acongojados”, lamentó la pariente de Ospina Orihuela.