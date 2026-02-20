Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

Fuerte caudal del río Rímac arrastra a hombre que intentaba rescatar a perrito: nadie pudo ayudarlo

Varios testigos grabaron el momento en que el hombre fue consumido por la corriente del Río Rímac, generando preocupación entre los presentes.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fuerte caudal del río Rímac arrastra a hombre que intentaba rescatar a perrito: nadie pudo ayudarlo
    Rescate de perrito en Río Rímac termina mal | Composición: Wapa - Rocío Benavides
    Fuerte caudal del río Rímac arrastra a hombre que intentaba rescatar a perrito: nadie pudo ayudarlo

    ¡Angustiante! Un hombre fue arrastrado por el fuerte caudal del Río Rímac mientras este intentaba salvar a un perro que se encontraba atrapado sobre una llanta en el medio de la corriente. El lamentable suceso ocurrió en el puente peatonal Rayitos de Sol en Cercado de Lima.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Se puede desheredar a un hijo? Estas son las RAZONES legales para hacerlo

    Rescatista es arrastrado por Río Rímac mientras intentaba ayudar a un perrito

    Aproximadamente a las 7:00 a.m, se inició un operativo de rescate por parte del personal de la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima. Un brigadista intentó bajar al caudal para rescatar al can que se encontraba atrapado sobre la llanta en medio del río. Sin embargo, este fue arrastrado por el caudal.

    La dramática situación generó profunda preocupación entre los vecinos y personas que pasaban por el lugar. Varios de ellos registraron en video el instante en que la corriente se llevaba al hombre, quien luchaba por mantenerse a salvo mientras intentaba resguardar la vida del animal.

    De acuerdo con información obtenida por La República, un agente policial habría observado lo que estaba ocurriendo antes de que la situación se agravara, pero no intervino en ese momento. La reacción de las autoridades se produjo recién minutos después, cuando varias personas que pasaban por el lugar difundieron alertas a través de redes sociales. Fue entonces que se dispuso el envío de unidades para intentar socorrer al animal.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    SOBRE EL AUTOR:
    Fuerte caudal del río Rímac arrastra a hombre que intentaba rescatar a perrito: nadie pudo ayudarlo
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Marisel Linares se pronuncia tras revelarse que auto que provocó la muerte de Lizeth Marzano está a su nombre

    ¡APAGÓN TOTAL! Confirman CORTE DE LUZ MASIVO el 20 y 21 de febrero por hasta 10 horas en estos DISTRITOS

    ¿PRECIO del DÓLAR cambia tras juramentación del mandatario José María Balcázar?

    Marisel Linares cuestionada tras conocerse que auto a su nombre provocó la muerte de deportista Lizeth Marzano: "¿A quién estás protegiendo?"

    Natalie Vértiz envía retador mensaje a Ethel Pozo tras recordar polémica que la molestó: “Lo lamento, si se picó”

    Lo más vistos en Ocio

    IA revela cuáles son las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque podrían DESAPARECER

    ¿Se puede desheredar a un hijo? Estas son las RAZONES legales para hacerlo

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;