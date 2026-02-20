Varios testigos grabaron el momento en que el hombre fue consumido por la corriente del Río Rímac , generando preocupación entre los presentes.

¡Angustiante! Un hombre fue arrastrado por el fuerte caudal del Río Rímac mientras este intentaba salvar a un perro que se encontraba atrapado sobre una llanta en el medio de la corriente. El lamentable suceso ocurrió en el puente peatonal Rayitos de Sol en Cercado de Lima.

Rescatista es arrastrado por Río Rímac mientras intentaba ayudar a un perrito

Aproximadamente a las 7:00 a.m, se inició un operativo de rescate por parte del personal de la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Lima. Un brigadista intentó bajar al caudal para rescatar al can que se encontraba atrapado sobre la llanta en medio del río. Sin embargo, este fue arrastrado por el caudal.

La dramática situación generó profunda preocupación entre los vecinos y personas que pasaban por el lugar. Varios de ellos registraron en video el instante en que la corriente se llevaba al hombre, quien luchaba por mantenerse a salvo mientras intentaba resguardar la vida del animal.