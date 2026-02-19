Los padres pueden desheredar a sus hijos y sacarlos del testamento bajo causas definidas en el artículo 744 del Código Civil , como el maltrato o injurias graves.

¿Puedes excluir a un hijo de tu herencia? Estas son las razones legales para hacerlo | Composición: Wapa Captura de pantalla

¿Es posible desheredar a mis hijos y sacarlos del testamento? El artículo 744 del Código Civil enumera las causas que podrían hacer que los padres puedan tomar en cuenta para sacar de su testamento a sus hijos. En esta nota te contamos cuáles son y cómo puedes hacerlo.

¿Se puede desheredar a los hijos?

De acuerdo al Poder Judicial, en el artículo 744 del Código Civil se establecen las causas a la que los padres deben apegarse si es que están considerando desheredad a sus hijos y sacarlos del testamento.

Según este artículo, las causales corresponden al maltrato o injuria grave o de manera reiterada al padre o a la madre, por ejemplo, negarle alimentos sin tener justificaciones.

No todos los hijos conservan automáticamente el derecho a heredar. La legislación contempla situaciones en las que los padres pueden excluirlos legalmente de la sucesión, siempre que existan causas previstas en la norma.

El abogado civil y de familia Frank Acevedo explica que los padres no tienen la obligación de transferir sus bienes a hijos que, a su juicio, no cumplen con los deberes básicos que la ley establece hacia ellos.

“Según el Artículo Nº 454 del Código Civil, los hijos están obligados a obedecer, respetar y honrar a sus padres. Para que un hijo sea merecedor de los bienes que tanto esfuerzo te costó, lo mínimo que deben hacer es cumplir con estos deberes”, asegura el especialista a ‘Útil e interesante’.

En ese sentido, cuando un hijo incurre en conductas graves como insultar, deshonrar o ejercer maltrato físico o psicológico contra sus padres, el ordenamiento jurídico permite aplicar mecanismos como la desheredación o la declaración de indignidad para apartarlo de la herencia.

Así lo establece el Artículo Nº 742 sobre la noción de desheredación: “Por la desheredación, el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley”.

¿Qué dice la ley si quieres dejar tu herencia a otra persona?

Excluir a un hijo de la herencia y beneficiar a otra persona no es una decisión que pueda tomarse de manera informal. La legislación establece quiénes son los herederos protegidos por ley y cuáles son los procedimientos necesarios si el testador desea modificar ese orden.

Abdías Sotomayor, docente de derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, explica que la normativa reconoce como herederos forzosos al cónyuge y a los hijos de la persona fallecida, reveló en conversación con ‘Útil e interesante’.

Esto significa que, si un padre o madre decide transferir sus bienes a un tercero y excluir a uno o varios hijos, debe dejar constancia expresa de esa decisión mediante un testamento formalizado por escritura pública ante notario.