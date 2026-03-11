ES OFICIAL | Confirman que este VIERNES 13 de marzo es DÍA NO LABORABLE es esta región

En marzo no se registran feriados nacionales en el país; sin embargo, una región contará con un ‘feriado regional’ debido a la celebración de su tradicional festival anual.

¿Sabías que desde hace 58 años existe una ley del Congreso que establece un día no laborable exclusivo para la región Ica? Esta norma fue creada con el objetivo de permitir que la población celebre la fecha central del tradicional Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

La disposición continúa vigente hasta hoy. Desde 1968, el segundo viernes de marzo de cada año ha sido declarado feriado a nivel regional. Para la Municipalidad Provincial de Ica, esta fecha es considerada como un feriado no laborable, lo que en la práctica significa un día de descanso laboral.

De esta manera, el viernes 13 de marzo de 2026 será día no laborable en el departamento de Ica, tal como lo informó la municipalidad a través de sus redes sociales. Esto implica que las entidades del sector público no trabajarán en esa fecha dentro de la región. En el caso del sector privado, las empresas pueden acogerse a la medida, aunque no están obligadas a hacerlo.

Día no laborable en Ica

De acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 16904, se modificó el artículo 1 de la Ley N.° 15505, normativa previa que originalmente había instaurado el feriado regional en Ica. En un inicio, la fecha estaba fijada en un día específico del calendario; sin embargo, debido a que las celebraciones podían variar cada año, se decidió modificar la legislación.

Con este cambio, se dejó sin efecto que el 19 de marzo fuera el día feriado, estableciendo en su lugar que el descanso se celebre el segundo viernes de marzo de cada año, permitiendo así adaptarse al calendario del festival. En 2026, esta fecha corresponde al viernes 13 de marzo.

“El artículo 1° de la Ley 1550, en el sentido de que el feriado a que se refiere será el segundo viernes de marzo de cada año”, según se lee en la antigua norma. Esta disposición se aplica únicamente en el departamento de Ica, en el marco del Día Central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña.

Asimismo, la Municipalidad Provincial de Ica aprovechó la ocasión para promover el turismo en la región. En ese contexto, hizo “extensiva la cordial invitación, a los turistas nacionales y extranjeros, a reservar con tiempo su estadía en nuestra ciudad Ica, la capital del pisco peruano, la tierra de Huacachina, el oasis de América y la cuna del Caballo Peruano de Paso”.

¿Qué feriados hay en 2026?

La mayor parte de los feriados nacionales en Perú se concentran en la segunda mitad del año. Por ello, los primeros meses del calendario cuentan con pocos días festivos, salvo el 1 de enero, hasta la llegada de Semana Santa, que en 2026 se celebrará a inicios de abril.

Actualmente, el Perú cuenta con 16 feriados nacionales a lo largo del año: